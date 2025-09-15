به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی، احمد صفر زاده گفت: بررسی تصاویر دوربین‌های تله‌ای نصب‌شده در یک ماه اخیر نشان‌دهنده وضعیت مطلوب زیستگاهی برای گونه‌های ارزشمند حیات وحش در این پناهگاه است.

پناهگاه حیات وحش میاندشت یکی از مهم‌ترین زیستگاه‌های کشور برای یوز آسیایی، کاراکال، گربه وحشی، کفتار راه‌ راه و دیگر گونه‌های نادر جانوری به شمار می‌رود. این ثبت جدید بار دیگر اهمیت حفاظت و پاسداری از این عرصه طبیعی ارزشمند را یادآور می‌شود.