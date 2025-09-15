

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد ، معاون آزمون‌های سازمان سنجش آموزش کشور از اعلام رشته‌محل‌های جدید و اصلاحات سری سوم دفترچه‌های راهنمای انتخاب رشته پذیرش با آزمون و صرفاً براساس سوابق تحصیلی در کنکور سال ۱۴۰۴ خبر داد.

عبدالرضا سیاره با اشاره به اصلاحیه برخی دانشگاه‌ها که اطلاعیه آن در درگاه اطلاع رسانی سازمان سنجش منتشر شده است، گفت: پیرو انتشار دفترچه راهنمای انتخاب رشته با آزمون و پذیرش صرفاً بر اساس سوابق تحصیلی سراسری سال ۱۴۰۴ در تاریخ ۹ شهریورماه ۱۴۰۴ و اطلاعیه‌های تمدید و اصلاحات سری اول و دوم منتشرشده در تاریخ ۱۶ شهریورماه ۱۴۰۴ و اطلاعیه تمدید ثبت‌نام صرفاً بر اساس سوابق تحصیلی در تاریخ ۲۰ شهریورماه ۱۴۰۴، سری سوم اصلاحات دفترچه انتخاب رشته منتشر شد و رشته‌محل‌های جدیدی در این تغییرات اعلام شده است.

وی افزود: تمامی متقاضیان انتخاب رشته پس از مطالعه دقیق دفترچه‌ها و اطلاعیه‌های اصلاحی و تغییرات مندرج در این اطلاعیه می‌توانند تا ساعت ۲۴ روز دوشنبه ۲۴ شهریورماه سال ۱۴۰۴ نسبت به ثبت یا ویرایش کدرشته‌محل‌های انتخابی خود اقدام کنند، ضمناً این مهلت تمدید نمی‌شود.

معاون آزمون‌های سازمان سنجش آموزش کشور با اشاره به ضرورت مطالعه دقیق دفترچه راهنمای انتخاب رشته، اطلاعیه‌ها و به خصوص اطلاعیه‌های صادر شده در مورد اصلاحات دفترچه‌های انتخاب رشته، گفت: به داوطلبان توصیه می‌شود به منظور انتخاب رشته بهینه از سامانه انتخاب رشته مجازی در درگاه اطلاع رسانی سازمان سنجش آموزش کشور بهره‌برداری کنند.