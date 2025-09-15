پخش زنده
رئیس تعاون روستایی شوشتر گفت: باهدف تامین غذای مورد نیاز روستائیان، ماهانه ۷ هزار و ۴۵۰ کیسه آرد در روستاهای شهرستان توزیع می شود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، سید اسد جمشیدی با بیان اینکه یکی از اولویتهای تعاون روستایی توجه به نیاز ساکنان روستائیان است، اظهار کرد: با توجه به جمعیت بالای ساکنان روستاها در شهرستان شوشتر، ماهیانه ۷ هزار و ۴۵۰ کیسه آرد توزیع میشود.
وی افزود: در حال حاضر سهمیه آرد روستایی شهرستان با ۳ هزار کیسه کمبود روبهرو است و بخشی از روستاهای ما فاقد سهمیه آرد هستند.
جمشیدی تاکید کرد: برای افزایش سرانه آرد روستاهای شوشتر درخواست و پیگیریهای لازم به عمل آمده است و انتظار داریم این مشکل از سوی مسئولان مربوط رفع شود.