رئیس تعاون روستایی شوشتر گفت: باهدف تامین غذای مورد نیاز روستائیان، ماهانه ۷ هزار و ۴۵۰ کیسه آرد در روستاهای شهرستان توزیع می شود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، سید اسد جمشیدی با بیان اینکه یکی از اولویت‌های تعاون روستایی توجه به نیاز ساکنان روستائیان است، اظهار کرد: با توجه به جمعیت بالای ساکنان روستا‌ها در شهرستان شوشتر، ماهیانه ۷ هزار و ۴۵۰ کیسه آرد توزیع می‌شود.

وی افزود: در حال حاضر سهمیه آرد روستایی شهرستان با ۳ هزار کیسه کمبود رو‌به‌رو است و بخشی از روستا‌های ما فاقد سهمیه آرد هستند.

جمشیدی تاکید کرد: برای افزایش سرانه آرد روستا‌های شوشتر درخواست و پیگیری‌های لازم به عمل آمده است و انتظار داریم این مشکل از سوی مسئولان مربوط رفع شود.