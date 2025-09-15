به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز کرمانشاه، مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان کرمانشاه گفت: استان کرمانشاه در مقاوم‌سازی واحد‌های مسکونی روستایی موفق به کسب رتبه برتر کشور شده است.

شمس‌الله خدادادی گفت: «از مجموع ۲۵۳۲ روستای استان، تاکنون بیش از ۹۰ هزار واحد مسکونی روستایی مقاوم‌سازی شده که معادل ۷۶ درصد کل واحد‌های مسکونی روستایی استان است؛ این در حالی است که میانگین کشوری مقاوم‌سازی ۵۴ درصد است.» به گفته وی، تنها در سال گذشته ۵۰۰۰ واحد در حال مقاوم‌سازی قرار گرفت که ۴۱۵۰ واحد آن تکمیل و تحویل متقاضیان شده است.

مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان کرمانشاه همچنین به عملکرد حوزه مسکن و عمران شهری اشاره کرد و افزود: «تأمین زمین برای احداث ۱۵۰۰ واحد مسکن اقشار کم‌درآمد با همکاری اداره‌کل راه و شهرسازی، آغاز عملیات اجرایی ۳۴۰ واحد از محل حساب ۱۰۰ امام (ره) و تسهیلات ارزان‌قیمت، تحویل ۴۰ واحد مسکن محرومین و طراحی و اجرای ۴۶۸۳ طرح نهضت ملی مسکن بخشی از اقدامات صورت گرفته در این حوزه بوده است.»

وی گفت: «در حوزه توسعه و عمران روستایی نیز ۲۲۹ طرح هادی به اجرا درآمده که شامل اجرای آسفالت در ۱۹۰ روستا به مساحت یک میلیون مترمربع و اجرای سنگفرش، جوی، جدول و کانال سنگی در ۳۹ روستا است.»