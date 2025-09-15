پخش زنده
مسابقات کیو کوشین کنپوکای کان کاراته قهرمانی مردان کشور با قهرمانی تیم استان سمنان در شاهرود پایان یافت.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ؛ مرکز سمنان ، این مسابقات با حضور ۴۰۰ ورزشکار از ۱۲ استان برگزار شد که در پایان استانهای سمنان، تهران و کرمان به ترتیب مقامهای اول تا سوم را از آن خود کردند.
فرمانده تیپ ۱۵۸ متحرک هجومی نزاجا، هدف از برگزاری این مسابقات را، گرامیداشت یاد و خاطره ۴۸ و ۱۸۳ شهید ارتش در ۸ سال جنگ تحمیلی و ۵۸ شهید دفاع مقدس ۱۲ روزه، اعلام کرد
این مسابقات در ردههای سنی، نوباوگان، خردسالان، نونهالان، نوجوانان، جوانان و بزرگسالان برگزار شد.