رئیس اداره اوقاف و امور خیریه شاهرود از ثبت ۹ موقوفه جدید به ارزش ۲۰ میلیارد تومان در این شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ؛ مرکز سمنان ،حجت الاسلام محمدرضا بخشی گفت: این موقوفات شامل سکونت نیازمندان، مجموعه‌های آموزشی و تحصیلی و کمک به نیازمندان است.

به گفته وی، در شهرستان شاهرود یک هزار و ۶۲۹ موقوفه با پنج هزار و ۲۰۰ رقبه وجود دارد.

وی افزود: ۴۲۱ موقوفه با یک هزار و ۹۰۰ رقبه در شهرستان شاهرود غیرمتصرفی و دارای متولی مردمی است و مابقی توسط اوقاف و امور خیریه اداره می‌شود.

حجت الاسلام بخشی گفت: شاهرود نخستین و تنها شهرستان استان سمنان است که وقف با موضوع درمان بیماران اوتیسم و پروانه‌ای را دارد.