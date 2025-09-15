پخش زنده
امروز: -
دهمین دوره جایزه ملی مدیریت انرژی با حضور ۱۵ شرکت و در قالب ۲۵ موضوع برگزار شد.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری صداوسیما، علیرضا قاسمی، دبیر اجرایی جایزه ملی مدیریت انرژی، در حاشیه برگزاری دهمین دوره این جایزه گفت: این رویداد فرصتی داوطلبانه برای سازمانهاست تا خود را در معرض ارزیابی قرار دهند و میزان بهرهوری و مدیریت انرژی خود را محک زنند و تشویق به استفاده بهینه از انرژی، فرهنگسازی در زمینه صرفهجویی و ارتقای سطح توانمندیها و دانش مدیریت انرژی از جمله اهداف اصلی این جایزه است.»
وی ادامه داد: در دهمین دوره جایزه ملی مدیریت انرژی، ۱۵ شرکت با ارائه ۲۵ موضوع شرکت کردند و ۱۱ پروژه نیز در بخش پروژهها ارائه شد. در مجموع امسال ۳۵ ارزیاب در فرآیند داوری این جایزه مشارکت داشتند.
به گفته قاسمی، اقدامات دبیرخانه در طول این سالها شامل اطلاعرسانی گسترده به جامعه هدف و آموزش ارزیابان بوده است.
وی افزود: رزومههای متعددی دریافت کردیم و پس از بررسی صلاحیت، ارزیابان واجد شرایط انتخاب شدند.
انرژی فقط مسئله اقتصادی نیست، یک مسئولیت ملی است
همچنین قاسم خرمی مدیر عامل سازمان مدیریت صنعتی در حاشیه دهمین دوره جایزه ملی مدیریت انرژی، گفت: برگزاری این همایش فرصتی مناسب برای معرفی فناوریهای نوین، اقدامات زیستمحیطی و بررسی راهکارهای بهسازی و بهبود سیستمها و سامانههای انرژی در کشور بوده است.
این مقام مسئول افزود: در حال حاضر، سازمان مدیریت صنعتی در حال پرورش مشاورانی برای همراهی با شرکتهای مختلف است و استفاده بهینه از انرژی باید به یک ترم آموزشی و درسی مشخص برای تمامی سازمانها تبدیل شود تا به شکل پایدار در فرهنگ مدیریتی کشور نهادینه گردد.