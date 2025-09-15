در نشست مشترک معاون صنایع‌دستی و کارگروه شورای راهبردی وزارت میراث فرهنگی پیش‌نویس سند جامع مدیریت زنجیره تولید، توزیع، عرضه و صادرات صنایع‌دستی بررسی شد.

به گزارش خبرگزاری صداو سیما یدالله طاهرنژاد رییس کارگروه شورای راهبردی صنایع دستی گفت: در مورد صنایع دستی نمی‌توانیم صرفا اقتصادی برخورد کنیم. محصولات صنایع دستی شناسنامه دارند ومثل انسان هستند و نباید اجازه دهیم صنایع دستی را به سمت تولیدات دیگر ببرند. همچنین بازنگری تعریف صنایع دستی یکی از اولویت‌های ماست.

جلالی معاون صنایع دستی وزارت میراث فرهنگی گردشگری و صنایع دستی هم گفت: انتظار کنش گران حوزه صنایع دستی الان حوزه معیشتی است. در کنار اینکه به فرهنگ توجه داریم باید بتوانیم اقتصاد فرهنگ را نیز پیش ببریم و تلاش من تغییر این کارکرد با حفظ ریشه‌ها است. یعنی بتوانیم اقتصادی مبتنی بر فرهنگ داشته باشیم. تا زمانی که به ادبیات توسعه متصل نشویم و با رویکرد توسعه به ادبیات فرهنگ و هنر نگاه نکنیم نمی‌توانیم در این زمینه پیش رویم. من تمام تلاشم بر این بود که نقش آفرینی خودمان را داشته باشیم.

جلالی ادامه داد: هیچوقت صنایع دستی شغل اصلی و اول نبوده است و به این دلیل گفتم حواسمان به حوزه فرهنگی هم باشد. در حوزه صنایع دستی طیف گسترده‌ای از خلق اثر تا تولید کالا داریم باید تکلیفمان را روشن کنیم و اگر زنجیره تولید باشد ما به سمت کالای مصرفی خواهیم رفت و حفظ اصالت کالا‌ها برای ما اهمیت دوچندانی دارد.