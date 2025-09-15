بازار برق بورس انرژی ایران میزبان دادوستد یک میلیارد و ۸۳۶ میلیون و ۱۶۱ هزار و ۲۸۰ کیلووات ساعت برق در روز گذشته بود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مدیریت ارتباطات بورس انرژی ایران اعلام کرد: تابلو مشتقه برق میزبان فروش یک میلیارد و ۵۲۹ میلیون و ۴۴۷ هزار کیلووات ساعت برق تولیدی در نیروگاه‌های حرارتی بزرگ مقیاس به شکل سلف بود. این معاملات مجموع ارزشی معادل ۲ هزار و ۴۰۰ میلیارد ریال را به همراه داشت.

همچنین از تابلو فیزیکی برق نیز ۲۵۹ میلیون کیلووات ساعت برق تولیدی در نیروگاه‌های حرارتی بزرگ مقیاس دادوستد شد.

تابلو مشتقه برق سبز نیز در این روز میزبان دادوستد ۷.۹ میلیون کیلووات ساعت برق تولیدی در نیروگاه‌های تجدیدپذیر به شکل سلف بود؛ این معاملات مجموع ارزشی برابر ۴۸۰ میلیون ریال را رقم زد. همچنین در این زمان ۲.۶ میلیون کیلووات ساعت برق تولیدی در نیروگاه‌های تجدیدپذیر به شکل فیزیکی در تابلو برق سبز فیزیکی بورس انرژی ایران دادوستد شد.

در مبادلات روز ۲۳ شهریور ۳۶ میلیون و ۸۶۴ هزار کیلووات ساعت برق تولیدی در نیروگاه‌های کوچک مقیاس و پراکنده با قیمتی رقابتی و آزاد در تابلو فیزیکی برق آزاد معامله شد و این معامله به ثبت مجموع ارزشی برابر ۲ هزار و ۴۵۵ میلیارد ریال انجامید.