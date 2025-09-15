به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان؛ بخشدار مرکزی آبادان گفت: این آتش سوزی ساعت ۱۹ شب گذشته آغاز شد که پس از اطلاع رسانی تیم‌هایی از آتش نشانی پالایشگاه و شهرداری به همراه یک تانکر ۳۰ هزار لیتری آب برای مهار و اطفای آتش به محل حادثه اعزام شدند.

میرامین تاج‌زاده افزود: حجم آتش سوزی گسترده بود و امکان سرایت آتش به سه روستای همجوار روستای مغیطیه وجود داشت که با تلاش آتش نشانان از سرایت آتش به سایر روستا‌ها جلوگیری شد.

او ادامه داد: خوشبختانه این حادثه تلفات جانی نداشت، اما بیش از ۲۰۰ اصله نخل خرمای مثمر در آتش از بین رفت.

بخشدار مرکزی آبادان با بیان اینکه علت آتش سوزی در حال بررسی است گفت: عمده آتش سوزی در قسمت نیزار‌های نخلستان بود و به دلیل خشک بودن نخلستان آتش گسترده شده بود.