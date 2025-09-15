به گزارش خبرگزاری صداوسیمای گلستان ، روابط عمومی اداره کل امور مالیات استان اعلام کرد : ۱۱ طرح مدرسه سازی استان با انتخاب نشان دار کردن مالیات مودیان تکمیل می شود.

یک طرح در گرگان ، یک طرح در گنبد کاووس ، سه طرح در علی آباد کتول ،یک طرح در گمیشان ، سه طرح در مراوه تپه، و دو طرح در کلاله در صورت انتخاب مودیان در طرح نشان دار کردن مالیات تکمیل می شود.

مودیان مالیاتی تا سی و یک شهریور فرصت دارند با تکمیل اضهار نامه فرم تبصره صد مالیات در تکمیل این طرح ها مشارکت کنند.