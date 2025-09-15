آزمون‌های استخدامی فراگیر مشترک دستگاه‌های اجرایی و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و نیز آزمون استخدامی بانک مرکزی، روز‌های پنجشنبه و جمعه ۲۷ و ۲۸ شهریورماه در استان یزد برگزار می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمامرکز یزد، معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان یزد، گفت: آزمون استخدامی فراگیر مشترک دستگاه‌های اجرایی و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، صبح روز پنجشنبه ۲۷ شهریور ماه توسط سازمان جهاد دانشگاهی در استان یزد برگزار می‌شود.

عرب خردمند بیان داشت: در این آزمون ۲ هزار و ۲۰۱ داوطلب، شامل یک هزار و ۲۴۴ داوطلب مرد و ۹۵۷ داوطلب زن با یکدیگر رقابت می‌کنند.

معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان یزد افزود: با توجه به مجوز‌های صادره از سوی سازمان اداری و استخدامی کشور، سهمیه استان یزد در آزمون فراگیر سیزدهم شامل اداره کل پزشکی قانونی ۵ نفر، اداره کل حفاظت محیط زیست ۸ نفر، اداره کل استاندارد ۷ نفر، اداره کل هواشناسی ۱۰ نفر، شرکت برق منطقه‌ای ۲۲ نفر، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات ۷ نفر و اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی ۱۵ نفر است.

خردمند همچنین گفت: از سوی سازمان اداری و استخدامی کشور مجوز به کارگیری ۲۹۵ سهمیه استخدامی به منظور تکمیل کادر بهداشت و درمان استان یزد به صورت پیمانی صادر شده است.

وی تصریح کرد: این سهمیه استخدامی به منظور جذب در مشاغل پرستار، ماما، پزشک متخصص، فوریت‌های پزشکی، کارشناس اتاق عمل، کارشناس آزمایشگاه، کارشناس بهداشت حرفه‌ای، خانواده و بهداشت محیط، کارشناس پیشگیری و مبارزه با بیماری‌ها، تجهیزات پزشکی، تغذیه، سلامت روان، هوشبری، فناوری اطلاعات، امور مالی، بودجه، منابع انسانی و پشتیبانی صادر شده است.

به گفته وی، آزمون استخدامی بانک مرکزی نیز صبح روز جمعه ۲۸ شهریور توسط سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان برگزار می‌شود.

معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی یزد گفت: در آزمون استخدامی بانک مرکزی در استان یزد نیز جمعا ۱۳۳ نفر شامل ۱۰۰ نفر آقایان و ۳۳ نفر خانم‌ها با هم رقابت خواهند کرد.

خردمند یادآور شد: به کارگیری افراد در آزمون‌های استخدامی، بعد از کسب حد نصاب آزمون کتبی به صورت معرفی چند برابر ظرفیت خواهد بود و جذب نهایی بعد از محاسبه ۷۰ درصد آزمون کتبی و ۳۰ درصد نمره فرایند ارزیابی تکمیلی (مصاحبه) صورت می‌گیرد.