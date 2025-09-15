پخش زنده
مدیرکل اوقاف وامورخیریه گیلان از درآمد ۱۶۰ میلیارد تومانی از ۳۲ موقوفه شاخص استان در سال گذشته خبر داد و گفت: این درآمد با توجه به نیات واقفان به تدریج هزینه میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان ؛ حجت الاسلام والمسلمین اسماعیل تدینی در همایش تجلیل از یاوران وقف فومن گفت: گیلان ۳۲ موقوفه شاخص با بیش از ۵ هزار رقبه دارد که سال گذشته ۱۶۰ میلیارد تومان از درآمد این موقوفات حاصل شد.
وی افزود: این درآمد به تدریج برای اجرای نیات واقفان، صرف امور خیریه، کمک به نیازمندان، توسعه قرآن آموزی و اموردینی، کمک به ایتام و انجام کارهای فرهنگی در مساجد و بقاع متبرکه میشود.
وی احیا و حفاظت از موقوفات را از سیاستهای مهم این اداره کل عنوان کرد و افزود: هزار متصرف غیرقانونی در گیلان، اجاره موقوفات را پرداخت نکردهاند که تلاشها برای احیای حقوق این موقوفات ادامه دارد.
حجت الاسلام والمسلمین داودی امام جمعه فومن هم در این همایش استفاده معنوی از بقاع متبرکه و موقوفات را بسیار ضروری دانست و گفت: دشمنان تلاش میکنند تا با کم رنگ کردن باورهای دینی مردم، به نیات شوم خود برسند، اما وجود بقاع متبرکه و امام زادگان، ظرفیتهای خوبی برای مقابله با مظاهر فساد است.
اذن الله رحیمی رئیس اوقاف و امورخیریه شهرستان فومن هم در این همایش گفت: بیش از ۶۰۰ میلیون تومان از درآمدهای موقوفات این شهرستان برای اجرای نیات واقفان این شهرستان امسال هزینه شد.
در پایان این همایش، از تعدادی از قاریان برتر قرآن و هیات امنای برگزیده تجلیل شد.