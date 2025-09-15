پخش زنده
امروز: -
کارشناس اداره کل هواشناسی استان کرمانشاه اعلام کرد : دمای هوا که تا روز چهارشنبه تغییرات چندانی نخواهد داشت؛ از روز پنجشنبه تا اوایل هفته آینده به آرامی کاهش مییابد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز کرمانشاه، حق پرست افزود : هوای استان تا روز سهشنبه صاف، در بعضی ساعات همراه با وزش باد ملایم پیشبینی میشود.
به گفته وی به دنبال این وضعیت، موجی ناپایدار در روزهای چهارشنبه تا جمعه، جو منطقه را تحت تاثیر میگیرد.
این موج ، علاوه بر رشد ابر و در بعضی ساعات وزش باد همراه با گردوخاک محلی، ممکن است شرایط را برای نفوذ غبار به جو استان فراهم نماید. این احتمال در روزهای پنجشنبه و جمعه و مطابق معمول برای مناطق مرزی بیشتر به نظر میرسد.
همچنین دمای هوا که تا روز چهارشنبه تغییرات چندانی نخواهد داشت؛ از روز پنجشنبه تا اوایل هفته آینده به آرامی کاهش مییابد.