به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، روح الله زاهدی اظهار داشت: دما‌های روزانه و صبحگاهی پایان هفته همدان می‌تواند افزایش یک تا دو درجه‌ای به شکل موقت داشته باشد که البته هفته آینده مجدد روند کاهشی دما‌های صبحگاهی و روزانه را خواهیم داشت و با توجه به تغییر فصل طبیعی بوده که دما باز هم روند کاهشی داشته باشد.

وی با بیان اینکه تا اواخر هفته آسمان استان صاف و آفتابی است، افزود: در اواسط روز وزش باد را خواهیم داشت که به نظر می‌رسد اواخر هفته علاوه بر افزایش سرعت باد افزایش ابر را طی ساعاتی در برخی از نقاط استان شاهد باشیم.

زاهدی تصریح کرد: در برخی از مناطق می‌توان وزش باد نسبتاً شدید لحظه‌ای را نیز شاهد بود.

وی بیان کرد: دمای هوای همدان در ۲۴ ساعت گذشته بین ۱۱ و ۳۲ درجه سانتیگراد در نوسان بوده است.

زاهدی تصریح کرد: در این مدت گل تپه با ۸ درجه سانتیگراد خنک‌ترین و نهاوند، اسدآباد و قهاوند با ۳۳ درجه سانتیگراد گرم‌ترین ایستگاه‌های استان گزارش شده‌اند.