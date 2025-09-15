بنا بر اعلام هواشناسی، از فردا سهشنبه تا پایان هفته شاهد افزایش تدریجی دما در مازندران خواهیم بود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ کارشناس هواشناسی گفت: بیشترین میزان بارندگی دیروز در جوربند نور با ۸۴ میلیمتر، تنکابن ۶۵ و نوشهر ۶۲ میلیمتر ثبت شد.
غلامپور افزود: بیشترین دمای دیروز مربوط به بندر امیرآباد و گلوگاه با ۳۱ درجه سانتیگراد بود و خنکترین نقطه استان صبح امروز در دلیر چالوس با ۹ درجه ثبت شد.
وی ادامه داد: نقشههای پیشیابی نشان میدهد امروز دوشنبه ۲۴ شهریور، هوای مازندران ابری و خنک خواهد بود و بارشهای پراکنده در برخی مناطق رخ میدهد. از بعدازظهر نیز ناپایداریها بهتدریج کاهش مییابد.
غلامپور گفت: از فردا سهشنبه تا جمعه روند افزایش نسبی و تدریجی دما پیشبینی میشود که این افزایش در روز سهشنبه محسوس خواهد بود.
وی افزود: در این مدت آسمان استان صاف تا نیمهابری خواهد بود و تنها در چهارشنبه شب تا پنجشنبه احتمال بارش پراکنده در غرب استان وجود دارد.
کارشناس هواشناسی گفت: روزهای شنبه و یکشنبه هفته آینده سامانه بارشی جدیدی وارد استان خواهد شد که کاهش دما، بارش باران و وزش باد را به همراه دارد.
غلامپور تأکید کرد: دریای خزر امروز مواج است و برای فعالیتهای دریایی مناسب نخواهد بود.