به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ کارشناس هواشناسی گفت: بیشترین میزان بارندگی دیروز در جوربند نور با ۸۴ میلی‌متر، تنکابن ۶۵ و نوشهر ۶۲ میلی‌متر ثبت شد.

غلامپور افزود: بیشترین دمای دیروز مربوط به بندر امیرآباد و گلوگاه با ۳۱ درجه سانتی‌گراد بود و خنک‌ترین نقطه استان صبح امروز در دلیر چالوس با ۹ درجه ثبت شد.

وی ادامه داد: نقشه‌های پیش‌یابی نشان می‌دهد امروز دوشنبه ۲۴ شهریور، هوای مازندران ابری و خنک خواهد بود و بارش‌های پراکنده در برخی مناطق رخ می‌دهد. از بعدازظهر نیز ناپایداری‌ها به‌تدریج کاهش می‌یابد.

غلامپور گفت: از فردا سه‌شنبه تا جمعه روند افزایش نسبی و تدریجی دما پیش‌بینی می‌شود که این افزایش در روز سه‌شنبه محسوس خواهد بود.

وی افزود: در این مدت آسمان استان صاف تا نیمه‌ابری خواهد بود و تنها در چهارشنبه شب تا پنجشنبه احتمال بارش پراکنده در غرب استان وجود دارد.

کارشناس هواشناسی گفت: روزهای شنبه و یکشنبه هفته آینده سامانه بارشی جدیدی وارد استان خواهد شد که کاهش دما، بارش باران و وزش باد را به همراه دارد.

غلامپور تأکید کرد: دریای خزر امروز مواج است و برای فعالیت‌های دریایی مناسب نخواهد بود.