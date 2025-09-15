به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، رئیس اداره تعزیرات حکومتی طبس گفت: پرونده حمل قاچاق ۴۲ کیسه مواد غذایی حیوانات به ارزش یک میلیارد و ۷۴۹ میلیون ریال در شعبه ویژه قاچاق کالا و ارز تعزیرات حکومتی شهرستان طبس رسیدگی احمدی افزود: شعبه پس از رسیدگی و با توجه به مدارک موجود در پرونده، اتهام انتسابی را محرز و علاوه بر ضبط کالا، متخلف را به پرداخت یک میلیارد و ۷۴۹ میلیون ریال جریمه نقدی معادل ارزش کالا کشف شده محکوم کرد.

به گفته وی ماموران نیروی انتظامی طبس هنگام بازرسی خودرو‌های عبوری از یک دستگاه کامیونت، محموله کالا قاچاق را کشف و پرونده این تخلف برای رسیدگی به تعزیرات حکومتی ارسال کردند.