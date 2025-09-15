به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، تیم منتخب هیات انجمن‌های ورزش‌های رزمی استان قم در مسابقات قهرمانی کشور که به میزبانی شهرستان تکاب استان آذربایجان غربی برگزار شد، موفق به کسب دو مدال طلا در رده‌های نونهالان و نوجوانان شد.

حسن آقا کوچکی نماینده قم در وزن منهای ۲۹ کیلوگرم رده سنی نونهالان با غلبه بر همه حریفان به عنوان قهرمانی رسید و حسین آقا کوچکی هم دیگر مدال آور قمی بود که در وزن منهای ۵۰ کیلوگرم رده سنی جوانان بر سکوی قهرمانی رسید.

پرویز روستایی به عنوان مربی و محمدحسین الهی منش به عنوان سرپرست تیم استان قم، را در این مسابقات همراهی کردند.