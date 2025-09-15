پخش زنده
مراسم امضای تفاهمنامه همکاری بین معاونت راهبردی رئیسجمهور و فرهنگستان علوم امروز ۲۴ شهریور، در ساختمان فرهنگستان برگزار شد.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، محسن اسماعیلی معاون راهبردی و امور مجلس رئیس جمهور در آیین امضا این تفاهمنامه همکاری، گفت: اساتید و نخبگان علمی کشور اگر راهی برای حل مشکلات موجود در کشور معرفی کنند ما از آن استقبال میکنیم. همچنین اگر فردی در خصوص یک موضوع خاص راهکاری ارائه دهد از آن استقبال خواهیم کرد.
وی با اشاره به اینکه امیدوار هستیم تعامل خوبی بین فرهنگستان علوم و معاونت راهبردی شکل بگیرد، گفت: ممکن است با یک جمله شما یک گرهای از مشکلات کشور باز شود، گرههایی که شما اساتید باز میکنید گرههای کور، مانده و کهنه شده است، لذا میخواهیم از شما خواهش کنیم به ما این اجازه را بدهیم که هم از محصولاتی که اینجا وجود دارد ما در معاونت راهبردی، به صورت انفرادی و هم جمعی استفاده کنیم.
وی افزود: هم میتوانیم موضوعات مشترکی تعریف کنیم و نیز هم اندیشی و سمینار داشته باشیم و به صورت مشترک محصولاتی را تولید کنیم.
اسماعیلی گفت: انشاءالله شما هم به معاونت تشریف بیاورید و ظرفیتهای آنجا را ملاحظه کنید و مجموعاً فکر میکنم که با توجه به حسنظنّی که وجود دارد، من خود را ملزم میدانم به کثرت حضور در میان علما و فکر میکنم راه برای دانش بنیان کردن سیستم حکمرانی کشور خیلی بسته نباشد و به کمک شما بتوانیم بخشی از مشکلات کشور را حل کنیم.
وی افزود: امروز دوستان برای آغاز همکاری بین معاونت راهبردی و فرهنگستان علوم یک تفاهمنامه مقدماتی سه ساله آماده کردند که برای بقای آن هر طور که صلاح بدانید بنده در خدمت شما هستم. یک کارگروه مشترک هم تشکیل خواهیم داد تا جلسات منظم و مرتبی را تشکیل دهیم و بتوانیم آن ایدهای را که در ذهنمان است عملیاتی کنیم.
اسماعیلی گفت: این تفاهم نامه آغاز یک مسیر است تا بصورت متفاوت از ظرفثیتهای فرهنگستان در امور اجرایی کشور استفاده کنیم و ما تلاش میکنیم تا آنچه که شما اساتید در فرهنگستان علوم به آن میرسید را به مسئولان اجرایی کشور برسانیم.
وی افزود: با توجه به شرایط موجود اکنون دیگر در دنیا فرصت آموزن و خطا نداریم و به همین دلیل راهبرد اصلی ما این است که بتوانیم ارتباطی با جامعه نبخگانی برقرار کرده و از ظرفیت آنها برای حل چالشها و مسائل اصلی کشور بهره بگیریم که این تفاهم نامه در این زمینه موثر خواهد بود.