بر اساس پیش بینی ها، امسال بیش از ۴ هزار تن پسته به ارزش بیش از ۳۲۰۰ میلیارد تومان از سطح حدود ۴ هزار و ۶۰۰ هکتار باغ های نیشابور برداشت شود.

ارقام زودرس پسته مانند بادامی سفید از مرداد ماه در این شهرستان آغاز شده است و پیش‌ بینی می‌ شود بیش از ۴ هزار تن محصول از سطح حدود ۴ هزار و ۶۰۰ هکتار باغ برداشت شود. به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، مرکز خراسان رضوی، معاون سازمان و مدیر جهاد کشاورزی نیشابور گفت: برداشت

علی مبارکی افزود: درآمد امسالِ باغداران نیشابور از فروش پسته بیش از ۳۲۰۰ میلیارد تومان تخمین زده شده است.

وی ادامه داد: سطح باغات پسته در شهرستان نیشابور ۴ هزار و ۵۱ هکتار بارده و ۵۷۰ هکتار غیربارده است.

مبارکی اظهار کرد: با توجه به ظرفیت های موجود در مناطق مختلف نیشابور برای تولید پسته و به علت کاهش سطح آب‌ های زیر زمینی و افت کیفی آن در سال های اخیر، بسیاری از کشاورزان با ایجاد باغ‌ های پسته به تولید این محصول روی‌ آورده‌ اند.

وی ارقام کشت شده در شهرستان نیشابور را شامل کله قوچی، فندقی، احمد آقایی، اکبری و بادامی سفید عنوان کرد و گفت: متوسط عملکرد پسته خشک در این شهرستان یک تن در هکتار و کاهش عملکرد باغات، ناشی از تاثیر سرمای بهاره و قطعی برق چاه‌ های عمیق است.

مدیر جهاد کشاورزی نیشابور یکی از راه‌ های کاهش خسارت بیماری قارچی آفلاتوکسین را برداشت به موقع و انتقال سریع محصول برای پوست کنی در ترمینال‌ های ضبط پسته عنوان کرد.

مبارکی خاطرنشان کرد: تعداد ۴ واحد صنعتی ترمینال ضبط پسته در این شهرستان وجود دارد که ضمن اشتغال زایی، تامین کننده فرآوری پسته تولیدی شهرستان نیز هستند.