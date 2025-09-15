پخش زنده
رییس سازمان جوانان جمعیت هلالاحمر گفت: تیمهای دادرس برای روزهای سخت آماده هستند و در صحنههای گوناگون به بهترین شکل ممکن وظیفه خود را انجام میدهند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی، حجتالاسلام سید هاشم حسینی المدنی در آیین اختتامیه دوره آموزشی منطقهای ویژه فرماندهان و مربیان تیمهای دادرس پیشرفته در خراسان شمالی با بیان اینکه جوان محوری سرلوحه کار این سازمان است، گفت: هر زمان که کار به جوانان در حوزههای مختلف واگذار شده به بهترین شکل انجام شده است.
وی بر توانمند شدن اعضای جمعیت هلالاحمر تاکید کرد و افزود: اعضای جمعیت هلالاحمر احمر باید قوی باشند تا در دوران سخت بتوانند به مردم کمک کنند.
رییس سازمان جوانان جمعیت هلالاحمر افزود: با هدف کمک به هموطنان در بلایا اعضای جمعیت هلالاحمر باید آگاه به مسایل باشند و از شناخت لازم برخوردار باشند.
حسینی المدنی گفت: اولین قدم برای قوی بودن وحدت و همبستگی است به گونهای که در روزهای سخت باید وحدت و صمیمیت حفظ شود.
معاون دانشجویی و جوانان جمعیت هلالاحمر نیز بر برگزاری دوره آموزشی در راستای ارتقای توان علمی و مهارتی تاکید کرد و گفت: ۳۰۰ جوان هلالاحمری از هفت استان کشور با حضور در بجنورد در قالب دوره منطقهای دادرس پیشرفته، مهارتهای امداد و نجات، اسکان و تغذیه اضطراری را فرا گرفتند.
عباس محمدزاده هدف از برگزاری این برنامه را ارتقای توانمندی علمی، مهارتی و فرماندهی مربیان و فرماندهان تیمهای دادرس عنوان کرد.
رزمایشها باعث افزایش تاب آوری میشود
معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری خراسانشمالی بر اهمیت تمرینها و رزمایشها برای آمادگی در بحرانها تاکید کرد و گفت: در منطقهای زندگی میکنیم که با بلایای طبیعی مواجه هستیم.
طاهر رستمی افزود: علاوه بر بلایای طبیعی بلایای انسانی دشمن محور هم در کشور وجود دارد که آمادگی و روحیه تاب آوری، فرهنگ مقاومت باعث سربلندی از هر بلایای انسانی خواهد شد.
وی تاکید کرد: برای هر بلایای باید آمادگی کامل داشته باشیم.
مدیرعامل جمعیت هلالاحمر خراسان شمالی هم بابیان اینکه ۱۲ هزار نفر از جوانان استان در این سازمان عضویت دارند و افزود: جوانان را باور داریم و مسوولیتها را بر آنها میسپاریم.
ابوالفضل محبان گفت:جوانان میتوانند کار نشدنی را انجام دهند و تجربه ثابت کرده که بهترین عملکرد را داشتهاند.