با پیگیری خبرگزاری صدا و سیمای خوزستان، تنش آبی در محلات منطقه غرب ایذه بر طرف شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان ، مدیر امور آب و فاضلاب شهرستان ایذه گفت:یکی از مناطقی که ایذه با مشکل تنش آبی رو‌به‌رو بوده است، محلات غرب این شهر می‌باشد.

داودی ادامه داد: برای حل این موضوع اقداماتی در تامین و انتقال آب و اصلاح برخی از خطوط شبکه آبرسانی انجام گرفت و این طرح تاکنون بیش از ۸۰ درصد پیشرفت کاری دارد و موجب پایداری نسبی شده است.

وی ادامه داد: با انجام کامل این اصلاحات و اقدامات در شبکه آبرسانی و تکمیل چاه گمیک مشکل تنش آبی در محلات غرب ایذه به طور کامل برطرف می‌شود.