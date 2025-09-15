به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، در بسته 120 ثانیه، عناوین مهمترین رویدادهای خبری قم در روز یک شنبه، 23 شهریور 1404 بررسی شده است.

آغاز مراسم‌های سالروز ورود بانوی کرامت به قم، تدارک شهرداری قم برای سالروز ورود بانوی کرامت، احیا پارک سالاریه، کنترل هوشمند چراغ های راهنمایی و رانندگی قم، بررسی مسائل و مشکلات بخش خلجستان با حضور رئيس کل دادگستري استان قم، بررسی مشکلات خانواده معظم شهدا و بهره برداری از زمین چمن مدرسه شهدای شهرداری در قم عناوین رویدادهای خبری بسته 120 ثانیه است.