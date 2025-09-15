به گزارش خبرگزاری صداوسیمای گلستان در راستای احقاق حقوق عامه و به منظور پیشگیری از آسیب به مردم ؛ تخریب سازه نا ایمن و نیمه کاره مسکن مهر شهرستان کردکوی آغاز شد . در راستای احقاق حقوق عامه و به منظور پیشگیری از آسیب به مردم ؛ تخریب سازه نا ایمن و نیمه کاره مسکن مهر شهرستان کردکوی آغاز شد .

دادستان عمومی و انقلاب کردکوی پیش تر به اداره راه و شهرسازی استان، یک ماه برای تخریب این سازه نا ایمن فرصت داده بود.

سیدمحمد مصطفی زاده

گفت: سازه مسکن مهر این شهر پس از آتش سوزی در سال ۱۴۰۱ تاکنون نیمه کاره رها شده و علاوه بر خطرات جانی برای مردم ، به محلی برای تجمع افراد خلافکار و وقوع جرم تبدیل شده بود .

وی افزود: در بازدید یک ماه پیش از این سازه که بر اساس اعلام نظر کارشناسان ، نا ایمن بود و قابل بازسازی نبود، از امروز کار تخریب این سازه نیمه کاره آغاز شد .

مصطفی زاده ادامه داد: نخاله های حاصل از تخریب نیز بلافاصله از محل جمع آوری خواهد شد .

بنای نیمه‌کاره مسکن مهر کردکوی در حال ساخت بود که پس از آتش‌سوزی در سال ۱۴۰۱، رها و به یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های ایمنی شهری در منطقه تبدیل شد.