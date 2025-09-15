به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ محمدمهدی همتی، خیّر مدرسه ساز استان مرکزی در مصاحبه با خبرنگار خبرگزاری صداوسیما گفت: این مدرسه مختص کودکان اوتیسمی طراحی و در ساخت آن ضوابط مورد نظر برای حال بهتر و آرامش این کودکان رعایت شده است.

او با اشاره به اینکه فرزندانش در مسیر ساخت این مدرسه او را تشویق کردند، افزود: تاکنون بیش از ۳۰ میلیارد تومان برای ساخت مدرسه هزینه شده و هم چنان پای کار است.

این خیّر اراکی که تا قبل از این در ساخت چهار مدرسه مشارکت داشته است، ادامه داد: این مدرسه درمانی و آموزشی ظرفیت جذب و تعلیم ۱۰۰ کودک را دو نوبت دارد.

این مدرسه در وسعتی به مساحت بیش از هزار متر ساخته شده و دارای آخرین امکانات درمانی و آموزشی مثل کلاس درس مخصوص، اتاق تاریک، سالن‌های بازی تابستان و زمستان، اتاق کودک و والدین، پارک مخصوص است.