چهارمین مدرسه اوتیسم کشور و اولین مدرسه اوتیسم استان مرکزی با کمک ۳۰ میلیارد تومانی خیّر اراکی در مراحل پایانی ساخت است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ محمدمهدی همتی، خیّر مدرسه ساز استان مرکزی در مصاحبه با خبرنگار خبرگزاری صداوسیما گفت: این مدرسه مختص کودکان اوتیسمی طراحی و در ساخت آن ضوابط مورد نظر برای حال بهتر و آرامش این کودکان رعایت شده است.
او با اشاره به اینکه فرزندانش در مسیر ساخت این مدرسه او را تشویق کردند، افزود: تاکنون بیش از ۳۰ میلیارد تومان برای ساخت مدرسه هزینه شده و هم چنان پای کار است.
این خیّر اراکی که تا قبل از این در ساخت چهار مدرسه مشارکت داشته است، ادامه داد: این مدرسه درمانی و آموزشی ظرفیت جذب و تعلیم ۱۰۰ کودک را دو نوبت دارد.
این مدرسه در وسعتی به مساحت بیش از هزار متر ساخته شده و دارای آخرین امکانات درمانی و آموزشی مثل کلاس درس مخصوص، اتاق تاریک، سالنهای بازی تابستان و زمستان، اتاق کودک و والدین، پارک مخصوص است.