دامپزشک معتمد ادارهکل حفاظت محیطزیست مازندران از تجهیز چهار مرال نر و ماده به ردیابهای ویژه ساخت دانشگاه تربیت مدرس نور خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ دامپزشک معتمد ادارهکل حفاظت محیط زیست استان از تجهیز مرالها به ردیابهای ویژهای که توسط دانشگاه تربیت مدرس نور طراحی و تولید شدهاند، خبر داد.
دکتر بهرنگ اکرامی با اشاره به اجرای سال دوم پروژه بازوحشیسازی مرال در جنگل آموزشی دانشگاه تربیت مدرس نور گفت: دو مرال نر و دو مرال ماده که طی هفته گذشته به این سایت منتقل شده بودند، پس از انجام اقدامات دامپزشکی و مراقبتهای لازم، به ردیابهای ویژهای مجهز شدند که توسط دانشگاه تربیت مدرس طراحی و تولید شدهاند.
وی افزود: نصب این ردیابها گامی مهم در پایش علمی و دقیق وضعیت مرالها پس از رهاسازی است و امکان بررسی رفتار، جابهجایی و میزان بقا در زیستگاه طبیعی را فراهم میکند.
اکرامی با تأکید بر اهمیت بومیسازی این فناوری گفت: تولید داخلی این ردیابها نقطه عطفی در پیوند میان علم دانشگاهی و مدیریت حیاتوحش محسوب میشود و ارزش افزودهای برای پروژههای حفاظتی به همراه دارد.
وی خاطرنشان کرد: با تجهیز مرالها به ردیاب و آمادهسازی برای رهاسازی، مرحله دوم پروژه بازوحشیسازی وارد فاز اجرایی خود شده و میتواند الگویی ملی برای احیای گونههای شاخص جنگلهای هیرکانی باشد.