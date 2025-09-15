حضور بازیکن سبزواری در تیم ملی هندبال زیر ۱۷ سال
بازیکن سبزواری در تیم ملی زیر ۱۷ سال کشور اعزامی به مسابقات آسیایی اردن حضور دارد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما
، مرکز خراسان رضوی، رئیس اداره ورزش و جوانان شهرستان سبزوار گفت: آرین خالقی بازیکن تیم شهید الداغی سبزوار (به مربی گری امیرحسین چوپانی) به مسابقات آسیایی هندبال زیر ۱۷ سال اعزام شده است.
نصرالله زاده افزود: در این اردو آقایان رضا سرسنگی و امیرحسین چوپانی هم در کادر فنی تیم ملی هندبال نوجوانان حضور دارند.
تیم ملی هندبال ایران در مسابقات قهرمانی آسیا با تیم های کره جنوبی، سوریه و مالدیو همگروه است.
نخستین دوره مسابقات هندبال قهرمانی زیر ۱۷ سال آسیا از امروز ۲۴ شهریور آغاز می شود و تا ۳ مهر ادامه دارد.
دو تیم برتر این رقابت ها جواز حضور در مسابقات قهرمانی جهان در این رده سنی را کسب میکنند.