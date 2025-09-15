پخش زنده
نماینده مردم همدان و فامنین در مجلس شورای اسلامی گفت: به زودی فهرست شرکت های همدانی که منابع مالی خود را در سایر بانک ها سرمایه گذاری می کنند اعلام می شود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، حمید رضا حاجی بابایی در جمع کارکنان شعب بانکهای استان افزود: به زودی فهرست شرکتها و واحدهای تولیدی صنعتی که در همدان فعالیت دارند، اما منابع مالی و درآمد خود را در بانکهای تهران و شهرهای دیگر سرمایه گذاری میکنند، اعلام و در مورد فعالیت آنها تصمیم گیری میشود.
وی با اشاره به اینکه برخی از کارخانه داران در همدان فعالیت و از تسهیلات و امکانات این استان استفاده میکنند، اما پول خود را در شهرهای دیگر سرمایه گذاری میکنند افزود: توقع قانونی و مردمی از این افراد این است که منابع مالی خود را در بانکهای همین استان سرمایه گذاری کنند تا مردم استان هم از آن بهرهمند شوند.
حاجی بابایی با اشاره به جنگ ۱۲ روزه و پیروزی ایران بر آمریکا و رژیم صهیونیستی با حمایت و اتحاد مردم گفت: این مردم همه شرایط سخت اقتصادی و فشارها را تحمل میکنند و تامین خواستهها و ایجاد رضایت در آنها هم بخشی از کار دفاع و جنگ محسوب میشود که همه خدمتگزاران از جمله بانکها باید به آن توجه داشته باشند.
نماینده مردم همدان و فامنین در مجلس شورای اسلامی همچنین با اشاره به اینکه در بانکهای استان ۱۱ هزار میلیارد تومان سپرده مردم وجود دراد که اگر فقط ۷۰ درصد آن به مردم تسهیلات داده شود، مشکلات آنان رفع و رضایت عمومی ایجاد میشود ، تاکید کرد: باید با بهره گیری بهینه از منابع، شرایط اعطای تسهیلات ازدواج، مسکن و فرزندآوری برای مردم فراهم شود.