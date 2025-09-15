به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز کردستان، تیم ملی زیر ۱۶ سال دختران ایران که «سروه ضرغامیان» مربی توانمند کردستانی هدایت آن را برعهده دارد، به منظور حضور در رقابت‌های کاپ آسیا دیویژن B مالزی اعلام شده است.

ملی پوشان بسکتبال زیر ۱۶ سال ایران در روز نخست رقابت‌های کاپ آسیا ۲۰۲۵ مالزی به مصاف هند رفتند و با نتیجه ۷۰ - ۶۷ مغلوب این تیم شدند.

دختران تیم ملی بسکتبال زیر ۱۶ سال ایران در ادامه این رقابت‌ها امروز یکشنبه ۲۳ شهریورماه به مصاف تیم ساموا می‌روند.

رقابت‌های کاپ آسیا دختران زیر ۱۶ سال دیویژن B با حضور هشت تیم از ۲۲ الی ۲۸ شهریورماه در شهر سرمبان مالزی برگزار می‌شود.

تیم قهرمان این رقابت‌ها، مجوز حضور در رقابت‌های کاپ آسیا دختران زیر ۱۶ سال دیویژن A در سال ۲۰۲۷ را به دست خواهد آورد.

شایان ذکر است، ملی‌پوشان کشورمان مرداد ماه امسال با کسب عنوان قهرمانی رقابت‌های غرب آسیا در لبنان سهمیه حضور در کاپ آسیا دیویژن B مالزی را کسب کردند.