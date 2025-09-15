پنجمین پویش ملی گلستان‌خوانی با عنوان «مرغ تسبیح‌گوی و ما خاموش» از امروز در سراسر استان فارس آغاز شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، علی خواجه‌نژادیان، مدیرکل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان فارس گفت: این پویش با محورهای ستایش پروردگار، بازخوانی متون کلاسیک فارسی و تقویت تربیت اخلاقی نسل نوجوان برگزار می‌شود.

وی افزود: در این دوره حکایاتی از باب دوم گلستان سعدی با موضوع اخلاق در سلوک انتخاب شده تا نوجوانان با زبان فاخر سعدی، مفاهیم اخلاقی و زیبایی‌های ادب فارسی آشنا شوند.

خواجه‌نژادیان بیان کرد: شرکت‌کنندگان باید حکایات را از نسخه تصحیح‌شده دکتر غلامحسین یوسفی انتخاب کنند و حداکثر دو اثر خود را تا ۳۰ آبان با پیام‌رسان‌های ایتا و بله به شماره ۰۹۹۶۰۶۲۵۹۶۸ ارسال کنند. نتایج نهایی نیز پایان آذر اعلام می‌شود.

مدیرکل کانون پرورش فکری در پایان با دعوت از خانواده‌ها و فعالان فرهنگی برای همراهی در این پویش گفت: گلستان‌خوانی فرصتی برای تقویت فرهنگ مطالعه، مهارت خواندن و پرورش اخلاق‌گرایی بین نسل جدید است.