پخش زنده
امروز: -
پنجمین پویش ملی گلستانخوانی با عنوان «مرغ تسبیحگوی و ما خاموش» از امروز در سراسر استان فارس آغاز شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، علی خواجهنژادیان، مدیرکل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان فارس گفت: این پویش با محورهای ستایش پروردگار، بازخوانی متون کلاسیک فارسی و تقویت تربیت اخلاقی نسل نوجوان برگزار میشود.
وی افزود: در این دوره حکایاتی از باب دوم گلستان سعدی با موضوع اخلاق در سلوک انتخاب شده تا نوجوانان با زبان فاخر سعدی، مفاهیم اخلاقی و زیباییهای ادب فارسی آشنا شوند.
خواجهنژادیان بیان کرد: شرکتکنندگان باید حکایات را از نسخه تصحیحشده دکتر غلامحسین یوسفی انتخاب کنند و حداکثر دو اثر خود را تا ۳۰ آبان با پیامرسانهای ایتا و بله به شماره ۰۹۹۶۰۶۲۵۹۶۸ ارسال کنند. نتایج نهایی نیز پایان آذر اعلام میشود.
مدیرکل کانون پرورش فکری در پایان با دعوت از خانوادهها و فعالان فرهنگی برای همراهی در این پویش گفت: گلستانخوانی فرصتی برای تقویت فرهنگ مطالعه، مهارت خواندن و پرورش اخلاقگرایی بین نسل جدید است.