به گزارش خبرگزاری صداوسیمای گیلان، در این مراسم که در گیلان به صورت نمادین در هنرستان دخترانه ۱۵ خرداد رشت برگزار شد، دانش آموزان همزمان با خواندن سرود ملی ایران، پرچم سه رنگ کشورمان را به اهتزاز در آوردند و در ادامه پازل یا «جورچین» نقشه ایران را تکمیل کردند.

معاون پرورشی و فرهنگی اداره کل آموزش و پرورش گیلان نیز در این مراسم گفت: دانش‌آمورانی که در دفاع مقدس ۱۲ روزه شهید شدند، امسال جایشان در مدارس خالی است و ما قدردان خون پاک این عزیزان هستیم.

جمیل عباسی غریب افزود: ما پرچم جمهوری اسلامی ایران را در کنار تمامی دانش‌آموزان با افتخار به اهتزاز درآوردیم و بیش از پیش، نسبت به این پرچم سه رنگ که مزین به نام «الله اکبر» است، با تعهدی بیشتر به کشور و سازندگی تصمیم می‌گیریم و با هم عهد می‌بندیم که سال تحصیلی جدید بهتر و پربارتر باشد.