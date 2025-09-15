به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی رئیس اداره میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی اهر با اعلام این خبر افزود: بازار تاریخی اهر جزو آثار فاخر تاریخی و ثبتی این شهرستان است و شامل قوانین و ضوابط خاص میراث فرهنگی است و هرگونه عملیات مرمتی و ساختمانی منوط به اخذ مجوز از این اداره است و در صورت هرگونه تخلف و رعایت نکردن قوانین و ضوابط موجود، ضمن جلوگیری از ادامه کار به تشکیل پرونده قضایی اقدام خواهد شد.

تاج الدین از همه بازاریان خواست قبل از اقدام به هرگونه عملیات ساختمانی به اخذ مجوز مرمت از اداره میراث فرهنگی که به صورت رایگان صادر می‌شود اقدام کنند.