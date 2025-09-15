پخش زنده
ثبت نام جشنواره فرهنگی، هنری و ورزشی سرای امید استان البرز آغاز شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز البرز، به پاس نکوداشت مقام والای استاد محمود فرشچیان و با هدف گسترش و اعتلای فرهنگ و هنر اصیل ایرانی، جشنواره فرهنگی، هنری و ورزشی سرای امید استان البرز، مهرماه ۱۴۰۴ برگزار خواهد شد، این رویداد هنری با محوریت معرفی و حمایت از استعدادهای برتر هنری در بخشهای مختلف موسیقی ایرانی و جهانی برگزار میشود.
بر اساس آییننامه جشنواره، هنرمندان و گروههای موسیقی از سراسر کشور میتوانند با ارائه نمونه تصویری از اجرای خود، تکمیل فرم ثبتنام و ارسال متن شعر یا کلام آثار، در این رویداد شرکت کنند. آثار باید در قالب گروهنوازی و تکنوازی و با رعایت معیارهای هنری تعیینشده به دبیرخانه ارسال شوند.
مهلت ارسال مدارک تا ۱۰ مهرماه ۱۴۰۴ تعیین شده و امکان ارسال از طریق واتساپ و ایتا فراهم است. هیأت انتخاب پس از بازبینی آثار، گروههای برگزیده را برای اجرای نهایی جشنواره دعوت خواهد کرد.
این جشنواره به یاد استاد فرشچیان و با هدف اعتلای فرهنگ و هنر اصیل ایرانی و تقویت همبستگی هنری میان هنرمندان برگزار میشود.