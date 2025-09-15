پخش زنده
تمرین بازگشایی مدارس ابتدایی در استان سمنان اجرا شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ؛ مرکز سمنان ، مدیرکل آموزش و پرورش استان سمنان در این مراسم گفت : این مانور تمرینی در پایههای انتقالی اول، هفتم و دهم ضروری است.
قاسم شریفی گفت: قرار است چهارشنبه این هفته هم این مانور در مدارس متوسطه اول و دوم استان سمنان برگزار شود.
مدیرکل آموزش و پرورش استان سمنان همچنین تصریح کرد: جشن غنچهها برای نوآموزان پیشدبستانی در شاهرود، جشن شکوفهها برای کلاس اولیها در گرمسار، جشن جوانهها برای دانشآموزان پایه هفتم در دامغان و آیین زنگ مهر و مقاومت در دبیرستان دوره دوم شاهد سمنان برگزار خواهد شد.
شریفی با تأکید بر ضرورت تشکیل شورای آموزگاران در همه مدرسه پیش از آغاز سال تحصیلی جدید، افزود: تصحیح بهموقع اوراق امتحانی شهریور و توزیع ۱۰۰ درصدی کتب درسی نیز از موارد ضروری است که به مدیران مدارس استان ابلاغ شده است.
وی همچنین از مدیران مدارس این استان خواست تا با اطلاعرسانی دقیق و پیگیری حداکثری، بستری فراهم شود که هیچ دانشآموزی در این استان به دلیل مشکلات اداری یا ناآگاهی از ثبت نام، از تحصیل بازنماند.