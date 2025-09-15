پخش زنده
فرمانده یگان حفاظت میراثفرهنگی مازندران گفت: ۱۱۳ شیء تاریخی در شهرستان فریدونکنار کشف شد.
به گزارش خبرگزاری صداو سیما سرهنگ محمدرضا کردان گفت: در پی گزارش رسیده از سوی میراثبانان افتخاری مبنی بر نگهداری اشیای تاریخیفرهنگی توسط فردی در منزل شخصی خود واقع در شهرستان فریدونکنار مامورین یگان حفاظت پس از رصد اطلاعاتی و با همکاری پلیس آگاهی فرماندهی انتظامی شهرستان فریدونکنار و با هماهنگی مقام قضایی از منزل فرد مورد نظر بازدید و تعداد ۱۱۳ قطعه شیء تاریخی، کشف و ضبط کردند.
فرمانده یگان حفاظت میراثفرهنگی مازندران افزود: این اشیای تاریخی شامل سکه طلا، سکه نقره، سکه مسی، گردنبند، گوشواره، خنجر، سنگ قدیمی مربوط به دورههای مختلف تاریخی میشود.
او ادامه داد: در این خصوص ۳نفر دستگیر شدند و متهمان برای تحقیقات فنی و سیر مراحل قضایی تحویل پلیس آگاهی شهرستان فریدونکنار و دادسرای عمومی و انقلاب شدند.