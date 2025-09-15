به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد ، سرهنگ "عباس نوشادی" گفت: مأموران پلیس آگاهی شهرستان گچساران در راستای اجرای طرح مبارزه با قاچاق کالا و ارز با هماهنگی مرجع قضائی در محور گچساران به شیراز ایست و بازرسی دایر کردند.

وی افزود: مأموران حین انجام ایست و بازرسی به ۷ خودروی حامل کالای قاچاق مشکوک شدند و آن ها را متوقف کردند.

نوشادی تصریح کرد: مأموران در بازرسی از خودرو های مذکور ۱۱۰۰ بسته انواع مواد خوراکی ونوشیدنی، ۹۰ عدد انواع لوازم خانگی، ۱۷۰۰ عدد انواع اسباب بازی، ۱۵۰عدد لوازم الکترونیکی، ۱۲۰۰عدد انواع لوازم آرایشی و بهداشتی قاچاق کشف و ضبط کردند.

وی در ادامه تصریح کرد: کارشناسان ارزش تقریبی کالا های کشف شده را ۲۰ میلیاردریال اعلام کرده اند.