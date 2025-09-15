اداره کل هواشناسی استان مرکزی: هشدار زرد شماره ۳۰ اداره کل هواشناسی استان مرکزی در خصوص کاهش کیفیت هوا و دید افقی دیروز (یکشنبه) صادر شده و تا سه شنبه نیز اعتبار دارد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ بنابر اعلام اداره کل هواشناسی استان مرکزی و بر اساس بررسی آخرین نقشههای پیشیابی هواشناسی این اداره کل پیش بینی شده است با افزایش سرعت وزش باد و همین طور تقویت جریانات شرقی در بیابانهای نواحی مرکزی کشور و استان مرکزی، انتقال گردوخاک به استان و همچنین خیزش گردوخاک محلی در مناطق مستعد استان از جمله مناطق حاشیه و بستر تالاب میقان همچنان تداوم داشته باشد.
همچنین با افزایش سرعت وزش بادهای غربی طی روزهای جمعه و شنبه در بعضی مناطق وزش باد نسبتا شدید خواهیم داشت که درمناطق مستعد میتواند منجر به خیزش گردوخاک محلی شود.
از لحاظ دمایی نیز تا اواخر هفته تغییرات محسوسی در دمای هوای استان نخواهیم داشت؛ بنابراین آسمان استان طی دو روز آینده صاف در ساعات بعدازظهر همراه با وزش باد و غبار آلود پیش بینی میشود.