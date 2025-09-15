پخش زنده
اتحادیه جهانی علمای مسلمان در فتوایی اعلام کرد: تشکیل ائتلاف نظامی، اقتصادی و سیاسی میان کشورهای اسلامی یک واجب شرعی و ضرورت فوری است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، این فتوا را دکتر فضل بن عبدالله مراد، معاون دبیرکل این اتحادیه و استاد فقه و قضایای معاصر، صادر کرد.
وی با استناد به قرآن کریم، سنت پیامبر اکرم (ص) و اجماع علما این فتوا را صادر و تأکید کرده است: حفظ دین، جان، سرزمینها، منابع و عزت امت اسلامی بدون اتحاد و همپیمانی ممکن نیست.
در این فتوا آمده است: امروز دشمنان اسلام به صورت یکپارچه و سازمانیافته بر ضد کشورهای اسلامی اقدام میکنند و بنابراین مسلمانان نیز موظفاند در برابر آنان متحد شوند.
در متن فتوا آمده است: «ترک این واجب، خیانت به امت اسلامی است و پیامدهایی همچون سلطه دشمنان، ریختن خون بیگناهان، غارت منابع و از بین رفتن استقلال و عزت مسلمانان را به دنبال دارد.»
دکتر مراد در این فتوا با اشاره به وضعیت کنونی جهان اسلام، بهویژه حوادث جاری در فلسطین، تأکید کرده است: ملتهای مسلمان با کشتار، محاصره و گرسنگی روبهرو هستند و این شرایط نیازمند اقدام فوری و هماهنگ دولتهای اسلامی است.
در فتوا همچنین به آیات قرآن مانند ﴿وَأَعِدُّوا لَهُم مَا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ﴾ و ﴿وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِیعًا﴾ استناد شده و آمده است: اتحاد سیاسی و اقتصادی و آمادگی نظامی، تنها راه مقابله با تجاوزات بینالمللی است.
در همین زمینه، دکتر مراد به توصیه کنفرانس علمای ۵۰ کشور اسلامی در استانبول که به ضرورت چنین ائتلافی تاکید کرده، اشاره داشته است.
وی در پایان تصریح کرده است: «ائتلاف اسلامی دیگر انتخابی سیاسی یا موضوعی اختیاری نیست؛ بلکه فریضهای شرعی و مسئولیتی فوری بر عهده رهبران کشورهای اسلامی است که آینده امت و عزت مسلمانان به آن وابسته است».