دستگیری شکارچیان غیرمجاز کلچه وحشی در طالقان
رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان طالقان از دستگیری دو متخلف شکار غیرمجاز در زیستگاههای شکارممنوع این شهرستان خبر داد و تأکید کرد: برخورد با متخلفین مطابق قوانین شکار و صید کشور انجام شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز البرز
، مجید محمدی تلاجیمی اظهار کرد: دو نفر متخلف که اقدام به شکار غیرمجاز یک رأس کلچه وحشی در محدوده شکارممنوع شهرستان طالقان کرده بودند، توسط محیطبانان این شهرستان و با همکاری همیاران محیط زیست شناسایی و دستگیر شدند.
وی افزود: متخلفین پس از تشکیل پرونده به مراجع قضایی معرفی شدند و مراحل قانونی رسیدگی به پرونده آنان مطابق ماده ۸ و ماده ۱۰ قانون شکار و صید مصوب سال ۱۳۹۰ و آییننامههای اجرایی مربوطه در حال پیگیری است.
رئیس اداره حفاظت محیط زیست طالقان تصریح کرد: شکار غیرمجاز، تهدید جدی برای جمعیت حیات وحش به شمار میرود و این اداره با بهرهگیری از اشراف محیطبانان، همکاری همیاران محیط زیست و حمایت مراجع قضایی، اقدامات پیشگیرانه و کنترلی خود را در تمام زیستگاههای تحت حفاظت شهرستان تقویت خواهد کرد.
وی از شهروندان خواست هرگونه مشاهده فعالیتهای غیرمجاز در حوزه شکار و صید را از طریق شماره تلفن ۱۵۴۰ به اطلاع محیطبانان برسانند تا شاهد حفاظت بهتر از گونههای ارزشمند و مناطق شکارممنوع شهرستان باشیم.