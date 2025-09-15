در همایش یاوران وقف خراسان جنوبی، از ۲۰ نفر از امنای موقوفات، متولیان وقف و یاوران وقف قدردانی شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان در این مراسم با بیان اینکه بنیه اقتصادی دین، موقوفات هستند گفت: یکی از مهم‌ترین وظایف اوقاف، حفظ و صیانت از موقوفات به عنوان امانت واقفان است.

حجت‌الاسلام بخشی‌پور افزود: در دوران پهلوی بسیاری از موقوفات به نفع حکومت وقت مصادره شد اما در جمهوری اسلامی، این موقوفات به نیت اصلی واقفان بازگردانده شده است.



وی از مردم خواست در صورت اطلاع از موقوفات بازنگشته، موضوع را به اداره اوقاف اطلاع دهند.