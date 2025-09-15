طرح پایش و کنترل آفات نخیلات و قرنطینه‌ای، با هدف حفظ سلامت محصول استراتژیک خرما در ۱۱۴ هزار هکتار از نخلستان‌های هرمزگان اجرا شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز خلیج فارس؛ مدیر حفظ نباتات سازمان جهاد کشاورزی هرمزگان گفت: بازرسی منظم نخلستان‌ها، ممنوعیت جابه‌جایی پاجوش‌های آلوده و شرکت در کلاس‌ها و کارگاه‌های آموزشی از راهکار‌های کلیدی برای مهار آفت‌ها است.

الهام اسدپور کنترل آفات قرنطینه‌ای به‌ویژه سوسک سرخرطومی حنایی را از اولویت‌های این طرح عنوان کرد.

وی گفت: برای مقابله با سوسک سرخرطومی حنایی، ۴۷ هزار هکتار از نخلستان‌ها پایش و در صد هکتار از مناطق آلوده و در معرض خطر نیز، مبارزه پیشگیرانه بر روی ۱۲ هزار و ۹۵۰ نفر نخل صورت گرفت.

مدیر حفظ نباتات سازمان جهاد کشاورزی هرمزگان افزود: از ابتدای سال تاکنون بازدید از ۴۷ هزار هکتار از باغات، برگزاری بیش از ۶۰ کارگاه و کلاس آموزشی، بررسی مستمر نخلستان‌ها و ممنوعیت نقل و انتقال پاجوش برای مهار این آفت صورت گرفته است.

اسدپور گفت: برای مقابله با زنجره خرما نیز، ۵۹ هزار و ۲۲۶ هکتار از نخلستان‌ها پایش و در ۵ هزار و ۸۰۱ هکتار نیز مبارزه با آفت صورت گرفت.