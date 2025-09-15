به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان ، رئیس اداره امورعشایر ایذه گفت : در راستای روشن کردن سیاه چادرهای عشایری از ابتدای سال تاکنون در دومرحله تعداد۱۲۰ دستگاه پنل خورشیدی با همکاری شرکت توزیع نیروی برق شهرستان در بین عشایر توزیع گردید.

محمد مرادی افزود : این پنل‌ها (سامانه‌ها) قابلیت تولید ۱۰۰ وات برق را دارند که روشنایی حداقل پنج شعله لامپ کم مصرف، شارژ چراغ قوه و گوشی همراه را تأمین خواهد کرد.

وی ادامه داد : وزن کم، قابل حمل بودن و نصب آسان از مهمترین مزایای این پنل هاست و این مزیت به مصرف کننده کمک می کند تا بدون نیاز به متخصص، به راحتی خود بتواند این سیستم خورشیدی را نصب و از آن استفاده کند.