به گزارش خبرنگار گروه تجارت خارجی خبرگزاری صدا و سیما، نشست تخصصی هیئت تجاری ازبکستان با همکاری مرکز ملی فرش ایران و فعالان صنعت ابریشم این کشور برگزار شد. در این نشست، زمینه‌های همکاری دو کشور در حوزه ابریشم، نوغانداری، تولید و آموزش مورد بررسی قرار گرفت.

یحیی آل اسحاق، رئیس شورای عالی فرش ایران، با اشاره به پیوند تاریخی ابریشم و صنعت فرش کشور گفت: «ابریشم همواره با صنعت فرش ایران عجین بوده است و روابط ایران و ازبکستان نیز در این حوزه قدمتی تاریخی دارد. به گفته کارشناسان داخلی، ابریشم ازبکستان از کیفیت بالایی برخوردار است و فعالان ایرانی علاقه‌مندی بیشتری به خرید این محصول از ازبکستان دارند. امیدواریم در این نشست همکاری‌های جدیدی در زمینه ابریشم، نوغانداری و تولید ایجاد شود.»

کمالی، رئیس مرکز ملی فرش ایران نیز در این نشست ابراز داشت: «این دیدار را می‌توان ملاقات خانواده فرش در مسیر جاده ابریشم دانست. تولیدکنندگان ایرانی به جایگاه ازبکستان در حوزه ابریشم و مواد اولیه نساجی واقف هستند و همچنین از توانمندی‌های هنری فرش ازبکستان، به‌ویژه در بخارا، آگاهی دارند. ظرفیت طراحان ایرانی می‌تواند زمینه همکاری‌های مشترک در حوزه فرش را بیش از پیش فراهم کند. سیاست ایران توسعه همکاری‌ها با ۱۵ کشور همسایه است و در این مسیر می‌توان با توافق‌نامه‌ها و قراردادهای مشترک، همکاری‌های گسترده‌ای در زمینه تأمین مواد اولیه و توسعه تولید فرش رقم زد.

بر اساس اصل ۴۴ قانون اساسی نیز توجه ویژه به بخش خصوصی وجود دارد و فعالان این بخش می‌توانند همکاری‌های مؤثری با ازبکستان داشته باشند.»

رئیس هیئت تجاری ازبکستان نیز با ابراز خرسندی از این دیدار گفت: «در حال حاضر بیش از ۷۰ شرکت در حوزه نوغانداری و ابریشم و ۱۵ شرکت در زمینه تولید پیله در ازبکستان فعالیت می‌کنند. از سال ۲۰۱۷، رئیس‌جمهور ازبکستان شخصاً دستور توسعه صنعت ابریشم را صادر کرده است.

امروز با تولید بیش از ۳۰ هزار تن پیله و ابریشم، ازبکستان پس از چین و هند، سومین تولیدکننده بزرگ جهان به شمار می‌رودوی در ادامه افزود این نشست، گامی مهم در مسیر توسعه همکاری‌های ایران و ازبکستان در حوزه ابریشم، فرش دستباف و مبادلات تجاری ارزیابی می‌شود.

در همین زمینه، تازه‌ترین آمار تجاری نشان می‌دهد در چهار ماهه نخست امسال صادرات ایران به ازبکستان به ۱۷۰ میلیون دلار رسیده که رشد ۴۲ درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل داشته است. همچنین میزان واردات از ازبکستان نیز حدود ۳۳ میلیون دلار بوده که آن هم افزایش ۴۲ درصدی را نشان می‌دهد. بر اساس این آمار، ۵۰ تا ۶۰ درصد کالاهای وارداتی ایران از ازبکستان را محصولات نساجی تشکیل می‌دهد.

این نشست، گامی مهم در مسیر توسعه همکاری‌های ایران و ازبکستان در حوزه ابریشم، فرش دستباف و مبادلات تجاری ارزیابی می‌شود.