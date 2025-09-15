به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، رئیس جهاد کشاورزی خفر گفت: میانگین برداشت بامیه در این شهرستان ۱۰ تن در هکتار است و پیش‌بینی می‌شود امسال بیش از ۷۰۰ تن محصول روانه بازار شود.

هاشم غنی افزود: بامیه مزارع خفر به صورت روزانه برداشت می‌شود که بخشی از آن به مصرف خانگی می‌رسد و بخش دیگر به بازار‌های مصرف در استان‌های فارس، تهران و اصفهان عرضه خواهد شد.

وی ادامه داد: برداشت بامیه تا اوایل مهر ادامه دارد و در فرآیند کاشت، داشت و برداشت این محصول برای بیش از ۲۰۰ نفر به صورت فصلی شغل ایجاد شده است.