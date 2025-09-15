مدیر کل صنعت، معدن و تجارت استان از برپایی نمایشگاه پاییزه در گیلان خبر داد و گفت: این نمایشگاه تا ۳۰ شهریور به روی بازدیدکنندگان باز است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ تیمور پورحیدری گفت: در آستانه سال تحصیلی جدید نمایشگاه عرضه مستقیم کالای پاییزه با هدف خرید آسان لوازم مورد نیاز دانش آموزان در محل دائمی نمایشگاه‌های بین المللی گیلان واقع در کیلومتر ۴ جاده رشت – قزوین برپا شده است.

وی افزود: این نمایشگاه به همت اتاق اصناف رشت با ایجاد بیش از ۱۲۰ غرفه انواع نوشت افزار و ملزومات دانش آموزان با تخفیف ۲۰ تا ۳۰ درصدی برپا شده و تا ۳۰ شهریور به روی بازدیدکنندگان باز است.