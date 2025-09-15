رئیس اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان کاشان، از دستگیری حفاران غیرمجاز در بیابان‌های محدوده شهر نیاسر از توابع شهرستان کاشان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، علیرضا عبدالله زاده امروز گفت: در پی دریافت گزارشی از منابع محلی مبنی بر انجام عملیات حفاری مشکوک در یکی از مناطق شهرستان کاشان، تیم عملیاتی یگان حفاظت این اداره با همکاری کلانتری شهر نیاسر به محل اعزام شدند.

رئیس اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان کاشان افزود: در جریان این عملیات مشترک، پنج نفر در حال انجام حفاری غیرمجاز دستگیر شدند و ادوات مورد استفاده آنان نیز کشف و ضبط شد.

وی گفت: متهمان پس از تفهیم اتهام، به همراه تجهیزات کشف شده به‌منظور طی مراحل قانونی به کلانتری نیاسر منتقل شدند.

رئیس اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان کاشان ضمن تأکید بر لزوم صیانت از میراث‌فرهنگی و مقابله با حفاری‌های غیرمجاز، از همکاری مؤثر نیرو‌های انتظامی و مشارکت شهروندان در گزارش موارد مشکوک قدردانی کرد.