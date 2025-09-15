پخش زنده
رئیس اداره راهداری و حملونقل جادهای حمیدیه گفت: پل خرپایی روستای شیخ زهراب به دلیل انجام تعمیرات تا اطلاع بعدی مسدود خواهد بود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، مهران اسکندری سبزی اظهار کرد: پل خرپایی روستای شیخ زهراب به دلیل آغاز عملیات بازسازی و تقویت از امروز ۲۴ شهریور مسدود شده است و تا اطلاع بعدی امکان تردد از این مسیر وجود ندارد.
وی افزود: در مدت مسدود بودن این محور، اهالی روستاهای شیخ زهراب و چمیم میتوانند از کنارگذر رودخانه به سمت دولتآباد به عنوان مسیر جایگزین تردد کنند.
اسکندری سبزی ادامه داد: برای اجرای طرح بازسازی این پل ۳۰ متری، اعتباری معادل ۲۵ میلیارد ریال تخصیص یافته که صرف تقویت سازه خرپایی و بهبود زیرساختهای پل خواهد شد.