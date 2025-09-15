به گزارش خبرگزاری صداوسیمای گلستان اداره مدیریت راه های اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای گلستان، تردد انواع کامیون ها را در روزهای پایانی شهریور از ساعت شش صبح تا ۲۴ شب از محور نوکنده در گلستان تا چمن بید در استان خراسان شمالی و بالعکس ممنوع اعلام کرد.

این ممنوعیت با توجه به پیش بینی افزایش ترددها در ایام پایانی شهریور برای انواع تریلر و کامیون بجز حاملان مواد سوختی و فاسدشدنی اعمال شده است.