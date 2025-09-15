در روزهای پایانی شهریور
ممنوعیت تردد کامیون از نوکنده در گلستان تا خراسان شمالی
تردد کامیون از نوکنده در گلستان تا چمن بید در خراسان شمالی در روزهای پایانی شهریور ممنوع می شود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای گلستان ، اداره مدیریت راه های اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای گلستان، تردد انواع کامیون ها را در روزهای پایانی شهریور از ساعت شش صبح تا ۲۴ شب از محور نوکنده در گلستان تا چمن بید در استان خراسان شمالی و بالعکس ممنوع اعلام کرد.
این ممنوعیت با توجه به پیش بینی افزایش ترددها در ایام پایانی شهریور برای انواع تریلر و کامیون بجز حاملان مواد سوختی و فاسدشدنی اعمال شده است.
براین اساس، این موضوع به منظور جلوگیری از هرگونه حوادث و سوانح احتمالی و ارتقای ایمنی عبور و مرور به شرکت های حمل و نقل،مدیران فنی، مالکان و رانندگان ناوگان حمل بار اطلاع رسانی شده تا از صدور بارنامه در این ایام خودداری شود.