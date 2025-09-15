به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ؛ مرکز سمنان ، محمدجواد کولیوند استاندار سمنان در این مراسم با تاکید بر نگاه یکپارچه به توسعه استان سمنان گفت: تمامی اختیارات استاندار به فرماندار ویژه شاهرود تفویض شده است تا در کنار مسئولان محلی، نمایندگان و معتمدین، مشکلات این شهرستان به‌ویژه در حوزه آب و پروژه‌های ملی پیگیری و برطرف شود.

کولیوند خطاب به فرماندار جدید شاهرود گفت: با این hختیارات تفویض شده امیدواریم با همکاری همه بخش‌ها، زمینه‌ساز توسعه پایدار شهرستان شاهرود را فراهم کنید.

استاندار سمنان با اشاره به اولویت‌های شهرستان شاهرود تصریح کرد: در حوزه‌هایی همچون مدیریت منابع آب، عدالت آموزشی، تخریب و بازسازی مدارس و آماده‌سازی پروژه‌های عمرانی، اسناد دقیق و شفاف تهیه شده و فرماندار موظف است این موارد را با جدیت دنبال کند.

احمد عجم نماینده مردم شاهرود و میامی در مجلس شورای اسلامی نیز در این مراسم با اشاره به وسعت و جایگاه شهرستان شاهرود، بر لزوم پیگیری قاطع رفع مشکل کمبود آب، ترمیم شبکه و مدیریت مصرف بهینه به‌عنوان یک نیاز فوری و واقعی تاکید کرد.

عجم با اشاره به ویژگی های اقلیمی و جمعیتی شاهرود بر لزوم مطالعه دقیق برای رفع مشکلات، تفویض اختیاراتو اجرای عملیاتی سیاست‌های دولت تأکید کرد و افزود: انسجام، مدار پیشرفت است و توسعه منابع انسانی و وحدت در عمل باید محقق شود.

آصفری سرپرست فرمانداری شاهرود نیز ایجاد اشتغال، رفع مشکلات کشاورزی، توسعه زیرساخت های ورزشی، افزایش سرانه آموزشی و تامین آب و تکمیل طرح فاضلاب را از برنامه های خود عنوان کرد.