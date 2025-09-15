اولین سلام مدرسه از آن اوست، پشت درهای مدرسه بابای مدرسه منتظر است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، در آستانه‌ی سال جدید تحصیلی و بازگشایی مدارس یکی از اولین کسانی که کار خود را شروع کرده خدمت گذار یا سرایدار مدرسه است که اغلب با نام بابای مدرسه شناخته می‌شود و مانند پدری دلسوز هوای بچه‌ها را دارد.

به سراغ علی قربانیان یکی از این زحمتکشان مدرسه رفتم که بین دانش آموزان دبیرستان فرشچیان محبوبیت خوبی دارد.

او گه درحال تمیز کردن و آماده سازی مدرسه بود گفت: بی صبرانه منتظر بچه هاست و تابستان که دانش آموزان را نمی‌بیند دلش برای آنها تنگ می‌شود.

بابای مدرسه می‌گوید: با بچه‌ها خیلی صمیمی هستیم بچه‌ها هم از خاطراتی که با آقای قربانیان دارند می‌گویند و وجود او را در مدرسه دلگرمی خود می‌دانند.